На трассе Петербург – Псков в Ленобласти перекроют движение

На участке будет производиться монтаж балок пролетного строения в рамках капитального ремонта моста через ручей Городецкий.

На мосту через ручей Городецкий в составе трассы Р-23 в Лужском районе полностью перекроют движение. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 167 километре дороги Р-23 в районе деревни Городец будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

Даты и время полного перекрытия движения:

– с 21:00 до 21:15 и с 22:00 до 22:15 13 апреля 2023 года;

– с 9:00 до 9:15, 11:00 до 11:15 и 13:00 до 13:15 14 апреля 2023 года.

На участке будет производиться монтаж балок пролетного строения в рамках капитального ремонта моста через ручей Городецкий.

На внутренней стороне КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе с 10 по 14 апреля перекрыта четвертая полоса движения. По первой, второй и третьей полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Схемы: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"