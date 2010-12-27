На трассе "Кола" со стрельбой задержали пьяного автомобилиста

Мужчина пытался оторваться и скрыться от сотрудников ГИБДД, при этом создавая аварийную ситуацию для других участников движения.

В ночь на 28 июня на 109 км трассы федерального значения "Кола" произошла погоня со стрельбой. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти, 28-летний водитель "ВАЗ" пытался оторваться и скрыться от сотрудников ГИБДД, при этом создавая аварийную ситуацию для других участников движения.

Чтобы догнать нарушителя, правоохранителям пришлось открыть огонь. Несколько выстрелов были сделаны в сторону автомобиля, после чего погоня прекратилась.

Мужчина был задержан и доставлен в ближайший отдел полиции. Выяснилось, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях.

Ранее мы писали, что ночью 28-го июня на автодороге Кола произошло серьезное ДТП.

Фото: Piter.TV