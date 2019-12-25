На трассе "Кола" 23 июня разведут два моста

Движение автомобилей на трассе Р-21 полностью перекроют на время прохода водного транспорта.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" оповестило водителей о перекрытии движения на федеральной трассе Р-21 "Кола", которое произойдет дважды 23 июня на время разводки мостов.

Ладожский мост на 40-м километре дороги близ Марьино будет поднят в среду с 2 часов ночи до 2:45.

Мост через реку Свирь на 236-м километре рядом с Лодейным Полем разведут на два часа: с 11:10 до 13:10.

Управление дорогами Ленобласти просит водителей быть внимательными и строить движение по трассе "Кола" с учетом объявленных обстоятельств.

Между тем, на дорогах Всеволожского района движение транспорта крайне затруднено из-за дорожных работ.

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