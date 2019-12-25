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На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение
Сегодня, 23:12
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На трассе А-120 в Ленобласти введут реверсивное движение

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Ограничения будут действовать с 13 по 18 октября.

С 13 по 18 октября на трассе А-120 на путепроводе в Тосненском районе Ленобласти введут реверсивное движение со светофорным регулированием. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". Скорость движения ограничат до 40 км/ч. 

Дорожные службы будут устранять повреждения и деформации асфальта на подходах к путепроводу через железную дорогу, на участке трассы со 108 по 109 километр, недалеко от поселка Ульяновка. 

Также на трассе "Скандинавия" в районе Выборга введут реверсивное движение. Движение будет ограничено с 11 октября по 10 ноября.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ограничения, реверсивное движение, трасса а-120
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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