На девяти трассах Ленобласти ограничили скорость движения транспорта

Дорожные работы пройдут 4 мая на дорогах федерального значения

По сообщению ФКУ Упрдор "Северо-Запад", во вторник, 4 мая, будут введены скоростные ограничения на девяти федеральных трассах. Это связано с плановыми дорожными работами: ремонтом полотна, выправкой, установкой дорожных знаков и гибких столбиков, размещением праздничных баннеров, устранением деформации обочин, мойкой автопавильонов и уборкой мусора, нанесением разметки, очисткой разделительной полосы.

Ограничения скорости затронут следующие трассы: Р-21 "Кола", М-10 "Россия", А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо", А-114 "Вологда-Тихвин", А-181 "Скандинавия", А-181 "Выборг-Светогорск", А-121 "Сортавала", Р-23.

Ранее ГУ МЧС по Ленобласти предупреждало о повышенной опасности на дорогах в связи с ухудшившимися погодными условиями, в том числе сильным порывистым ветром, плохой видимостью и мокрым снегом.

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