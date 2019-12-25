В квартире на Тимуровской нашли арсенал боеприпасов ВОВ

К гранатам прилагались 20 патронов разного калибра.

Полицейские задержали петербуржца, у которого дома нашли арсенал боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Заявление на него поступило от родственника его семьи. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По словам заявителя, злоумышленник угрожал ему расправой и хранил боеприпасы. Прибывшие в дом на Тимуровской, 30, полицейские подтвердили, что в квартире действительно хранятся гранаты и патроны.

43-летнего подозреваемого доставили в отделение полиции. В отношении него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Боеприпасы направили на экспертизу.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, как мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил похвастаться медикам своим оружием. Те обратились в полицию.

Фото из архива ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти