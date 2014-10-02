На шоссе Революции удалили граффити с музея современного искусства

На территории завода слоистых пластиков стерли последнее граффити с фасадов.

Владельцы территории на шоссе Революции дом 84, где располагается музей современного искусства вместе с заводом слоистых пластиков, завершили работы по ранее выданным Государственной административно-технической инспекцией предостережениям. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В июле 2022 года специалисты ГАТИ обратили внимание руководства АО "ЗСП" на проблему нарушений в сфере благоустройства и предложили два пути ее решения: официальное согласование рисунков на фасадах или их полное удаление в соответствии с Правилами благоустройства Санкт-Петербурга. Предприниматели выбрали путь согласования, однако завершить этот процесс не смогли.

Поэтому 16 октября 2023 года на территории завода завершились работы и был удален последний рисунок с фасада. Кроме этого, стены некоторых строений были частично отремонтированы.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга разбирается с граффити на домах.

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