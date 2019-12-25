Прокуратура Петербурга разбирается с граффити на домах

На памятниках архитектуры нарисовали граффити.

Прокуратура Центрального района провела проверку исполнения законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, что на объектах культурного наследия "Дом А.Л. Сагалова", а также "Дом меблированных комнат А.И. Андреевой" были нарисованы граффити.

Согласно информации ООО "Жилкомсервис № 2 Центрального района" стоимость восстановительных работ поврежденных стен объектов культурного наследия превысила 35 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации).

Ранее сообщалось, что более 140 составов поездов испорчено граффити за девять месяцев на ОЖД.

Фото: прокуратура Петербурга





