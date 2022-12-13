На территории московского храма нашли 6 колб с большим содержанием ртути

Как выяснилось, ёмкости находились в одном из помещений.

На территории храма Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном на Большой Новодмитровской улице в Москве, обнаружили 6 ёмкостей с высоким содержанием ртути. Об этом телеканалу "360" сообщил источник в экстренных службах.

Как выяснилось, колбы находились в одном из помещений. Их состояние невозможно определить. Заявитель предоставил 3 ёмкости, герметичность которых не была нарушена.

Сотрудники экстренных служб забрали с собой на исследование 150 г ртути.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти полиция изъяла 6 тысяч бутылок контрафактного сидра.

Фото: Unsplash / Denise Chan