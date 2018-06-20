На территории фабрики "Красное знамя" может появиться капелла

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко провел выездное совещание в Петроградском районе. На совещании обсуждались вопросы, касающиеся территории фабрики "Красное знамя". Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко.
На совещании был озвучен вариант передачи ТЭЦ фабрики "Красное Знамя" в собственность Петербурга. На территории фабрики могут появиться музей архитектуры и вторая сцена капеллы (арт-пространство). К сегодняшнему дню завершены противоаварийные и реставрационные работы фасадов здания.
В конце встречи Николай Линченко поручил разработать концепцию развития территории фабрики.
Ранее на Piter.TV: Здание бывшей чулочной фабрики "Красное знамя" продали за 161,9 млн рублей.
Фото: Википедия
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