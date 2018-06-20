На территории фабрики "Красное знамя" может появиться капелла

Сегодня прошло выездное совещание в Петроградском районе.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко провел выездное совещание в Петроградском районе. На совещании обсуждались вопросы, касающиеся территории фабрики "Красное знамя". Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Николая Линченко.

На совещании был озвучен вариант передачи ТЭЦ фабрики "Красное Знамя" в собственность Петербурга. На территории фабрики могут появиться музей архитектуры и вторая сцена капеллы (арт-пространство). К сегодняшнему дню завершены противоаварийные и реставрационные работы фасадов здания.

В конце встречи Николай Линченко поручил разработать концепцию развития территории фабрики.

Ранее на Piter.TV: Здание бывшей чулочной фабрики "Красное знамя" продали за 161,9 млн рублей.

Фото: Википедия