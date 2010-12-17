На территории железнодорожного депо горел вагон "Невского Экспресса"

На графике движения поездов пожар никак не отразился.

Вечером 25 февраля произошел пожар на территории железнодорожного депо в Петербурге. Огонь разгорелся в одном из вагонов "Невского Экспресса". Об этом сообщается в группе "Все о ж/д" в соцсети "ВКонтакте".

В пресс-службе АО "ФПК" подтвердили факт возгорания. В момент пожара вагон находился в отстое. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили пламя. Никто не пострадал. На графике движения поездов пожар никак не отразился.

По факту возгорания проводится проверка. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что вагон поезда № 747/748 "Невский Экспресс" воспламенился около 20:50. Он стоял на территории вагонного участка Петербург – Московский.

Ранее из-за пожара в одном из домов Центрального района эвакуировали 20 человек.

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