На теплоходе "Лунная соната" в холодильнике нашли насекомых

Отравились более 50 человек.

Роспотребнадзор нашел на судне "Лунная соната" грубейшие нарушения требований санитарного законодательства. Об этом сообщают российские СМИ.

Вся пищевая продукция была без маркировок, уже не первой свежести, так как была нарушена температура храннеия. Также, в цехах, кладовых и холодильниках были найдены насекомые, а часть чистой посуды хранилась на полу.

Также, подозревают, что персонал ресторана распространил норавирус. Все в данный момент отстранены от работы. Результаты анализа проб, отобранных на "Лунной сонате", будут готовы на следующей неделе.

Вчера мы публиковали видео-отчет о расследовании массового отравления на теплоходе "Лунная соната".

Фото: Северо-Западное следственное управлениее на транспорте СК России