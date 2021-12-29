На таможне в Выборге остановили Volkswagen с оружием в багажнике

Мужчина заявил, что не знал о необходимости предоставлять на таможне разрешительные документы на оружие.

На таможенном посту Брусничное (Выборгский район Ленобласти) во время осмотра автомобиля Volkswagen в багажнике была найдена пневматическая винтовка в чехле. Мужчина не смог предоставить таможенникам разрешительные документы на оружие.

Как сообщила пресс-служба СЗТУ, владелец винтовки объяснил, что купил ее на территории РФ для личного пользования. С оружием мужчина отправился в Финляндию. Возвращаясь из путешествия, он не задекларировал груз и сказал, что не знал о необходимости предоставлять на таможне разрешительные документы на оружие.

В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении. Мужчине грозит штраф.

Ранее из Ленобласти через таможню пытались провезти зубы динозавра.

Фото: пресс-служба СЗТУ