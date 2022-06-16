На табло петербургских обменников не помещается текущий курс рубля

Курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, а евро приравнивается к 110 рублям.

Обменные пункты валют Петербурга не вмещают текущий курс рубля – их табло рассчитаны на четырехзначные числа. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Отметим, что сегодня утром, 14 августа, курс доллара на Мосбирже превысил 101 рубль, а евро приравнивается к 110 рублям. Телеграм-канал "Ротонда" отмечает, что в обменнике на улице Марата, 13 решили погасить табло, а в отделении банка "Авангард" у "Василеостровской" убрали последнюю цифру курса.

Ранее на Piter.TV: в банках Петербурга резко выросли курсы валют.

Фото: Телеграм / Ротонда