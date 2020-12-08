На судоремонтном заводе под Мурманском горит трюм судна

Первая палуба бывшего большого десантного корабля "Москаленко" охвачена огнем.

На десятом судоремонтном заводе под Мурманском горит трюм большого десантного судна. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным экстренного ведомства, с корабля "Москаленко" в городе Полярный эвакуировано четыре человека.

В ЗАТО Александровск в Полярном горит трюм на площади 20 кв. м, эвакуированы четыре человека, работают семь единиц техники, к тушению привлечены 25 человек пресс-служба ГУ МЧС по региону

Эксперты напомнили, что сейчас "Москаленко" находится на пятом причале. Очевидцы сообщили о возгорании в МЧС в 11:55 по местному времени. На данный момент к ликвидации пожара привлечены специализированные части и военные. В МЧС заметили, что объект нельзя назвать судном, так как находится на этапе разборки из-за списания из состава сил Северного флота РФ.

Пожар удалось локазировать на первой палубе, на второй фиксируется задымление. Там работает звено газодымозащитной службы. О пострадавших информации нет.

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Видео: VK / Вечерний Мурманск