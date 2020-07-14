На стройплощадке в Москве полтора десятка рабочих устроили драку

Причина драки не называется.

В Москве рабочие устроили массовую драку.

Сегодня днем, 14 июля, на юге Москвы в районе Чертаново рабочие, которые укладывают тротуарную плитку и бордюры, устроили массовую драку. В бою сошлись не менее 15 рабочих. Они дрались кулаками, также в воздухе летали различные предметы. При этом рабочие отчаянно кричали и ругались.

На место потасовки прибыла полиции. По данному факту ведется проверка. О пострадавших не сообщается. Причина конфликта на данный момент не известна.

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Видео: BAZA