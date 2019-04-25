На стройке в Металлострое погиб рабочий

Мужчина скончался от полученных травм.

В субботу, 24 октября, стало известно, что на стройке в Металлострое произошел несчастный случай: на работника промышленного производства обрушились железобетонные конструкции. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В пятницу, 23 октября, около полудня в полицию поступило сообщение о несчастном случае на стройке. Начальник производства сообщил, что во время уборки мусора обрушились железобетонные изделия. От полученных травм рабочий скончался на месте. Погибший оказался 40-летним приезжим из Средней Азии. Он работал в России по трудовому патенту.

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Фото: Piter.TV