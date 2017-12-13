В Адмиралтейском районе строителя в реанимацию отправил упавший лист железа

Рабочего стройки придавил железный лист, рассекший ему артерию.

В Адмиралтейском районе на территории стройки серьезно пострадал рабочий. На мужчину упал тяжелый лист железа. Он разрезал локтевую артерию сотруднику предприятия.

Инцидент произошел 19 февраля в половину четвертого вечера. Рану получил 37-летний местный житель. Его пришлось экстренно госпитализировать в больницу. Врачи забрали пациента со строительной площадки около дома под номером 12 по Троицкому проспекту. В настоящее время петербуржец находится в Мариинской больнице.

Медики установили, что посторонний предмет повредил жертве левое предплечье, задев артерию. Больной потерял большое количество крови. У него диагностирован геморрагический шок. Состояние пациента оценивается как тяжелое. Работника переместили в реанимационное отделение.