По предварительной информации, в результате отравления пострадал 41 человек.

На стройке главного аэропорта Камчатки произошло массовое отравление. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По предварительной информации, в результате отравления пострадал 41 человек. Все они питались в кафе, расположенном на территории строящегося объекта. Обстоятельства инцидента устанавливаются. В настоящее время идет проверка санитарно-эпидемиологических норм на пищеблоке.

Ранее мы сообщали, что рабочий тяжело пострадал при падении в промзоне на юге Петербурга.

Видео: Telegram / Прокуратура Камчатского края