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Петербургу выделят ещё 3,7 млн рублей на строительство здания Верховного суда
Сегодня, 19:49
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Петербургу выделят ещё 3,7 млн рублей на строительство здания Верховного суда

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Также средства будут выделены на строительство Дворца танцев Бориса Эйфмана.

На строительство нового здания Верховного суда и Дворца танцев Бориса Эйфмана в Петербурге дополнительно выделят 3,74 млн рублей. Об этом сказано в проекте федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период с 2023 по 2024 год", сообщает ТАСС. 

Также 133, 9 млн рублей планируется потратить на организацию Всероссийского съезда судей в 2024 году. 

В 2012 году было принято решение о переводе Верховного суда из Москвы в Петербург. Судебный квартал расположится на пересечении проспекта Добролюбова и улицы Сперанского. По соседству разместятся парк "Тучков буян" и Дворец танца Бориса Эйфмана.

Фото: pexels.com

Теги: верховный суд, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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