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Станцию метро "Спасская" закрывали из-за бесхозного предмета
Сегодня, 14:08
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Rybka123

Станцию метро "Спасская" закрывали из-за бесхозного предмета

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В данный момент метро работает в штатном режиме.

В среду, 20 февраля, станция метро "Спасская" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение более 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 10:14, и пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 10:25. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме. 

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Фото: Piter.TV

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Теги: бесхозный предмет, метрополитен, спасская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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