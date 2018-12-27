Станцию метро "Спасская" закрывали из-за бесхозного предмета

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В среду, 20 февраля, станция метро "Спасская" была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение более 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 10:14, и пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 10:25. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.

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