Петербургский бизнесмен отдал приставам 57 тысяч рублей для поездки в Финляндию

Мужчине было запрещено пересекать государственную границу из-за долгов перед налоговой службой.

Петербургский предприниматель не смог выехать по бизнес-делам в Финляндию из-за накопившегося долга. Мужчина должен налоговой службе 57 тысяч рублей. Он не платил имущественные и транспортные налоги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

В отношении бизнесмена Дзержинский отдел Центрального района УФССП России по Санкт-Петербургу возбудил несколько исполнительных производств. Предпринимателю было запрещено пересекать границу России. Однако, петербуржцу очень нужно было попасть в Финляндию, поэтому он отдал долг прямо в отделе судебных приставов.

Фото: Piter.TV



