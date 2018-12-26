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Петербургский бизнесмен отдал приставам 57 тысяч рублей для поездки в Финляндию
Сегодня, 13:56
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nastya960

Петербургский бизнесмен отдал приставам 57 тысяч рублей для поездки в Финляндию

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Мужчине было запрещено пересекать государственную границу из-за долгов перед налоговой службой.

Петербургский предприниматель не смог выехать по бизнес-делам в Финляндию из-за накопившегося долга. Мужчина должен налоговой службе 57 тысяч рублей. Он не платил имущественные и транспортные налоги. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Санкт-Петербургу.

В отношении бизнесмена Дзержинский отдел Центрального района УФССП России по Санкт-Петербургу возбудил несколько исполнительных производств. Предпринимателю было запрещено пересекать границу России. Однако, петербуржцу очень нужно было попасть в Финляндию, поэтому он отдал долг прямо в отделе судебных приставов.

Фото: Piter.TV

 


 

 

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Теги: бизнесмен, долги, налоги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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