На станции метро "Нагатинская" в Москве неизвестный бросил петарду в банкомат

Злоумышленника ищет полиция.

На станции метро "Нагатинская" в Москве злоумышленник бросил петарду в банкомат. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Инцидент произошел у эскалаторов на выходе со станции. Неизвестный подбросил петарду в банкомат и ушел. Спустя несколько секунд раздался хлопок. Никто не пострадал. Банкомат получил повреждения.

Также в департаменте транспорта Москвы сообщили, что злоумышленника оперативно опознали. Его ищет полиция.

Ранее мы сообщали, что на станции московского метро "Кунцевская" пассажира избили за внешний вид.

Видео: Дептранс Москвы