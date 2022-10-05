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На станции метро "Нагатинская" в Москве неизвестный бросил петарду в банкомат

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Злоумышленника ищет полиция.

На станции метро "Нагатинская" в Москве злоумышленник бросил петарду в банкомат. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

Инцидент произошел у эскалаторов на выходе со станции. Неизвестный подбросил петарду в банкомат и ушел. Спустя несколько секунд раздался хлопок. Никто не пострадал. Банкомат получил повреждения.

Также в департаменте транспорта Москвы сообщили, что злоумышленника оперативно опознали. Его ищет полиция.

Ранее мы сообщали, что на станции московского метро "Кунцевская" пассажира избили за внешний вид.

Видео: Дептранс Москвы

Теги: банкомат, московское метро, нагатинская, петарда
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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