На станции метро "Нагатинская" в Москве неизвестный бросил петарду в банкомат

На станции метро "Нагатинская" в Москве злоумышленник бросил петарду в банкомат. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.
Инцидент произошел у эскалаторов на выходе со станции. Неизвестный подбросил петарду в банкомат и ушел. Спустя несколько секунд раздался хлопок. Никто не пострадал. Банкомат получил повреждения.
Также в департаменте транспорта Москвы сообщили, что злоумышленника оперативно опознали. Его ищет полиция.
Ранее мы сообщали, что на станции московского метро "Кунцевская" пассажира избили за внешний вид.
Видео: Дептранс Москвы
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