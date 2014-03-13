На станции "Юго-Восточная" мужчина умышленно ударил ногой по стеклу входной двери

Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

На станции московского метро "Юго-Восточная" мужчина умышленно ударил ногой по стеклу входной двери поезда. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, у 23-летнего мужчины ранее была судимость. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате совершенного акта вандализма он повредил дверь. Свою вину мужчина признал и заявил о готовности возместить причиненный ущерб.

Ранее мы сообщали, что на станции метро в Москве обнаружили подозрительный предмет.

Видео: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ