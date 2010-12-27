Житель Чувашии погиб под колесами скоростного поезда на станции Тосно

Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Полиция на транспорте выясняет обстоятельства смертельного травмирования жителя Чувашии на железнодорожной станции Тосно в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 14 июля в 15:40. Установлено, что мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под колеса высокоскоростного поезда, следовавшего по маршруту Петербург-Москва. Машинист пытался экстренно затормозить, однако наезд на пешехода предотвратить не удалось. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Стражам порядка удалось установить личность погибшего. Им оказался 43-летний житель Чувашской республики. По факту случившегося проводится проверка.

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