  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Чувашии погиб под колесами скоростного поезда на станции Тосно
Сегодня, 11:19
104
Alena_Zinovieva

Житель Чувашии погиб под колесами скоростного поезда на станции Тосно

0 0

Мужчина переходил пути в неположенном месте.

Полиция на транспорте выясняет обстоятельства смертельного травмирования жителя Чувашии на железнодорожной станции Тосно в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 14 июля в 15:40. Установлено, что мужчина переходил пути в неположенном месте и попал под колеса высокоскоростного поезда, следовавшего по маршруту Петербург-Москва. Машинист пытался экстренно затормозить, однако наезд на пешехода предотвратить не удалось. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Стражам порядка удалось установить личность погибшего. Им оказался 43-летний житель Чувашской республики. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что у ж/д станции Валя в Ленобласти нашли скелет в сапогах.

Фото: pixabay.com

Теги: гибель под колесами, наезд на пешехода, попал под поезд
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии