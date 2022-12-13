На станции Обухово ловили нарушителей правил перехода через пути

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции организовали рейд по предупреждению травмирования граждан на путях.

На станции Обухово ловили нарушителей правил перехода через железнодорожные пути. Об этом рассказали в пресс-службе ОЖД.

Железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции организовали рейд по предупреждению травмирования граждан на путях. С теми, кто рискуя жизнью, переходит железнодорожные пути вне безопасного моста, провели профилактические беседы.

За первые три месяца 2023 года в Петербурге травмы получили 11 человек, 6 из них погибли, в том числе один гражданин попал под поезд на территории станции Обухово. В марте "Сапсан" сбил насмерть пенсионера на станции Сортировочная.

Фото и видео: ОЖД