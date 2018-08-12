Во Всеволожске на станции Мельничный Ручей затопило подземный переход

Уровень воды сильно поднялся из-за погодных условий

После затопления подземного перехода на железнодорожной станции Мельничный Ручей в Ленинградской области организована проверка. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности на железнодорожном транспорте по факту затопления подземного перехода на станции Мельничный Ручей. пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

По предварительным данным, причиной затопления стали погодные условия: из-за оттепели поднялись грунтовые воды. В настоящее время силами аварийно-эксплуатационной бригады Октябрьской дирекции пассажирских обустройств вода из перехода полностью откачана. Для удобства пассажирам постелили доски.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего, а также оценит работу соответствующих подразделений Октябрьской железной дороги.

Ранее сообщалось, что на Пражской улице в Петербурге два человека обожглись кипятком во время коммунальной аварии.

Фото: Официальный Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры