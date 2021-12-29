На станции метро "Гостиный двор" подрались жители Петербурга

Полицейские разыскивают дебоширов.

В петербургском метро подрались мужчины. Один из них получил кулаком в нос. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 16 января.

Инцидент произошел накануне около 15:25 дня на станции метро "Гостиный двор". По словам 36-летнего очевидца, конфликт начался в вагоне поезда. Участниками стали три человека.

Дебоширов разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Маршала Жукова 17-летняя школьница отравилась обезболивающим.

Фото: Piter.tv