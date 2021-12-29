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На станции метро "Гостиный двор" подрались жители Петербурга
Сегодня, 11:17
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На станции метро "Гостиный двор" подрались жители Петербурга

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Полицейские разыскивают дебоширов.

В петербургском метро подрались мужчины. Один из них получил кулаком в нос. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону сегодня, 16 января.

Инцидент произошел накануне около 15:25 дня на станции метро "Гостиный двор". По словам 36-летнего очевидца, конфликт начался в вагоне поезда. Участниками стали три  человека. 

Дебоширов разыскивает полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Маршала Жукова 17-летняя школьница отравилась обезболивающим.

Фото: Piter.tv

Теги: гостиный двор, драка, конфликт в метро, метро петербурга, петербуржцы подрались
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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