На смертельном пожаре в центре Ростова спасены 22 жильца многоэтажки

Погибла женщина, были эвакуированы 48 человек.

На смертельном пожаре в центре Ростова-на-Дону спасены 22 жителя многоэтажного здания. В частности, речь идет о шестерых несовершеннолетних. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что жертвой трагедии стал один человек. Специалисты смогли эвакуировать из воспламенившегося многоквартирного дома 48 граждан. Огонь возник по адресу улица Шаумяна, 30 около 03:21 утра 27 января по местному времени.

Звенья газодымозащитной службы эвакуировали жильцов с верхних этажей дома. Несколько человек спустили при помощи автолестницы. К сожалению, на пожаре погибла женщина. пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

Огнеборцы добавили, что пламя было полностью ликвидировано спустя час. Повреждено около 50 квадратных метров. К тушению привлекались 13 единиц техники и 41 сотрудник личного состава от МЧС России.

В Невском районе горело здание автосервиса.

Фото и видео: ГУ МЧС России