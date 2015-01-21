По предварительным данным, пострадавших нет.

На шахте в Свердловской области произошел горный удар. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе регионального Главного управления МЧС.

Инцидент произошел в ночь 4 декабря на шахте "Черемуховская-Глубокая", расположенной на севере области. По предварительной информации, пострадавших нет.

Зарегистрирована сейсмическая активность - горный удар на шахте "Черемуховская - Глубокая". Информации о пострадавших не поступало, шахта работает в штатном режиме. из сообщения ГУ МЧС по Свердловской области

Отмечается, что сотрудников шахты, которые работали на участке удара, вывели, а следующую смену не допустили к работе. В связи с произошедшим на объекте была создана спецкомиссия.

На данной шахте добывают боксит. Глубина шахтного ствола составляет полтора километра.

Ранее президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения условий работы шахтеров.

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