Пьяного петербуржца увезли в больницу с ожогами

Потерпевшего доставили в НИИ скорой помощи.

В четверг, 10 января, в полицию Приморского района поступило сообщение из НИИ скорой помощи. Медики рассказали о пациенте, который поступил в больницу с ожогами. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Мужчину доставили в медучреждение 9 января. Его госпитализировали из дома №18 по Комендантскому проспекту. Врачи диагностировали у пациента инфицированные ожоги второй степени 0,5% правой половины живота. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент житель Петербурга находится в состоянии средней тяжести. Его поместили в токсикологическое отделение. Отмечается, что скорую помощь вызвал прохожий. Подробности инцидента выясняются.

Ранее мы писали, что во время квартирного пожара в Московской Славянке погибли животные.

Фото: Piter.TV