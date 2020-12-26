На севере Петербурга вырубили пять больных графиозом вязов

Эффективных мер лечения деревьев от этой болезни пока нет.

В Калининском районе вырубили пять больных вязов. На их месте высадят новые деревья, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Деревья на пересечении Суздальского проспекта и улицы Ушинского были заражены графиозом. Это голландская болезнь, от которой умирают вязы. Это может быть опасно для горожан, так как оно может рухнуть. Кроме того, болезнь распространяется и на другие деревья этой породы. Эффективных мер лечения графиоза на данный момент не существует, поэтому вязы приходится просто срубать.

В 2021 году в Петербурге высадят около 11 тысяч деревьев и 66 тысяч кустарников. Часть деревьев займут свое место в зеленых зонах в апрельский месячник по благоустройству, остальные будут высажены в агротехнический период осенью.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге приостановили застройку берега Нижнего Суздальского озера.

Фото: gov.spb.ru