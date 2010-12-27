В Выборгском районе Петербурга двое погибли при падении из окон

Полиция изучает обстоятельства гибели двоих петербуржцев в Выборгском районе.

В Выборгском районе двое человек погибли при падении с большой высоты. Инциденты произошли по разным адресам. Сначала жизни лишилась молодая девушка. Ее труп обнаружили под окнами дома 24 по проспекту Мориса Тореза. Ее личность смогли установить благодаря опознанию подруги. По ее словам, жертва проживала на седьмом этаже здания, под которым ее нашли. Ей шел 22 год. В обстоятельствах дела разбираются полицейские.

Похожая трагедия произошла 30 апреля. около часу ночи прохожие заметили мертвое тело мужчины. На вид ему было около 30 лет. Он лежал по улице Жени Егоровой, 10 в спортивном костюме, красной футболке и без обуви. Одной из примет стали длинные русые волосы, заплетенные в косу.Петербуржец, сообщивший об ужасной находке в правоохранительные органы отказался представиться.

Напомним, что желающие попасть на Фестиваль ледоколов ждут очереди по два часа.

Фото: Piter.tv

