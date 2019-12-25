На Парнасе стартовала реконструкция теплосети-гиганта

Трудоемкую работу планируется завершить через год.

В Петербурге началась реконструкция крупной теплосети, передающей тепло от котельной Парнас. Как рассказали в ГУП "ТЭК", эту магистраль называют "головой" котельной, трубой-гигантом, "материнской трубой" за внушительные габариты: диаметр ее выходного коллектора составляет 140 см

От котельной Парнас в город идет Симоновская теплотрасса, находящаяся на реконструкции. В случае поломки Суздальской магистрали она может стать резервной для Выборгского и Калининского района. Сейчас Симоновская снабжает теплом и горячей водой 896 жилых домой, 92 детсада, 62 лечебных учреждения и 19 учебных. Известно, что специалисты переложат 527 метров теплосети и 200 метров паропровода и проведут редкую и трудоемкую работу по замене паропровода, состыкованного с подземными коммуникациями.

Теплосеть-гиганта уже демонтировали от коллектора до эстакады, также смонтирована временная теплосеть и достраивается дублер паропровода. Отмечается, что работы идут с опережением, завершить их планируется через год.

Ранее мы писали, что проезд по Кирилловской улице полностью перекроют до 2 января.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"