Грузовик наехал на пенсионерку на севере Петербурга

Днем 24 января в Выборгском районе Петербурга произошел наезд транспортного средства на пешехода. Инцидент произошел возле дома №43/14 по проспекту Художников. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Уточняется, что 41-летний мужчина, находясь за рулем грузового автомобиля ISUZU и двигаясь задним ходом, наехал на 68-летнюю пенсионерку. Женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту случившегося ведется проверка.
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Фото: pixabay.com
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