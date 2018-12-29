Грузовик наехал на пенсионерку на севере Петербурга

Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Днем 24 января в Выборгском районе Петербурга произошел наезд транспортного средства на пешехода. Инцидент произошел возле дома №43/14 по проспекту Художников. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уточняется, что 41-летний мужчина, находясь за рулем грузового автомобиля ISUZU и двигаясь задним ходом, наехал на 68-летнюю пенсионерку. Женщину в тяжелом состоянии увезли в больницу. По факту случившегося ведется проверка.

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