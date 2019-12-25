На семи трассах Ленобласти ограничат движение в субботу

На федеральных трассах в Ленобласти специалисты ведут ремонт, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в субботу, 23 мая.
Так, временные ограничения скорости затронут трассы:
Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
на 12-179 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
на 593-674 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
на 672 километр ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00.
А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
на 105-149 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
на 111-113 километре ограничение скорости движения в сторону г. Кировска с 08:00 до 19:00.
А-114 "Вологда – Тихвин":
на 479-532 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
на 12 (Кисельня-Хвалово) километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
на 47-65 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
А-181 "Выборг-Светогорск":
на 36+933 километре (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00.
А-181 "Магистральная":
на 95-100 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
Ранее мы писали, что ремонт дороги в Кудрово собрал пробку и разбудил жителей соседних домов.
Фото: Piter.TV
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