На семи трассах Ленобласти ограничат движение в субботу

На федеральных трассах ведутся ремонтные работы.

На федеральных трассах в Ленобласти специалисты ведут ремонт, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в субботу, 23 мая.

Так, временные ограничения скорости затронут трассы:

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

на 12-179 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

на 593-674 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

на 672 километр ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00.

А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

на 105-149 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

на 111-113 километре ограничение скорости движения в сторону г. Кировска с 08:00 до 19:00.

А-114 "Вологда – Тихвин":

на 479-532 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;

на 12 (Кисельня-Хвалово) километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

на 47-65 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

А-181 "Выборг-Светогорск":

на 36+933 километре (мост через р. Вуокса) ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 24:00.

А-181 "Магистральная":

на 95-100 километре ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.

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Фото: Piter.TV