На ремонт трассы от Петербурга до границы Белоруссии выделят 2 млрд рублей

Капитальный ремонт будет проводиться на территории Псковской области на участке дороги в 13,8 км.

Упрдор "Северо-Запад" (структура "Росавтодора") объявил конкурс на капремонт участка трассы Р-23 "Псков" от Петербурга до границы с Белоруссией. Из федерального бюджета на ремонт выделят более 2 млрд рублей. Информация появилась на портале государственных закупок.

Подрядик должен разработать проект, обследовать местность на наличие взрывоопасных предметов и провести строительно-монтажные работы. Срок окончание работ – 5 октября 2023 года.

Капитальный ремонт будет проводиться на территории Псковской области на участке дороги в 13,8 км. Прием заявок на конкурс завершится 29 апреля.

Ранее дорожники рассказали, что асфальт на КАД такой же, как в Финляндии.

Фото: Piter.tv