На ремонт дорог в Ленобласти выделят еще 2 миллиарда рублей

Деньги выделят в течение 2021-2022 годов.

В Ленобласти отремонтируют 67 километров автомобильных дорог, расположенных в Кингисеппском районе. Об этом сообщила пресс-служба КПЭГ.

На это будет выделено 2 миллиарда рублей. Средства выделят операторы проекта создания Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский химический комплекс".

Взнос каждой компании составит миллиард рублей. Деньги выделят в течение 2021-2022 годов.

В Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году.

Фото: Piter.tv