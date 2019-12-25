На ремонт дорог в Ленобласти выделят еще 2 миллиарда рублей

В Ленобласти отремонтируют 67 километров автомобильных дорог, расположенных в Кингисеппском районе. Об этом сообщила пресс-служба КПЭГ.
На это будет выделено 2 миллиарда рублей. Средства выделят операторы проекта создания Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) ООО "РусХимАльянс" и ООО "Балтийский химический комплекс".
Взнос каждой компании составит миллиард рублей. Деньги выделят в течение 2021-2022 годов.
В Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году.
Фото: Piter.tv
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