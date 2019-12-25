На капитальный ремонт домов в этом году в Петербурге направят 11,4 млрд рублей

В работу передано 1700 объектов.

В 2020 году на капитальный ремонт в многоквартирных домах Петербурга выделят 11,4 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Жилищного комитета Сергей Шарлаев.

На 1 июня были проведены аукционы почти по 2 тыс. видам работ, что составляет 88% от плана на текущий год. На данный момент подрядчики завершили работы на 87 объектах.

Вице-губернатор города Николай Бондаренко отметил, что прежде всего нужно уделить внимание тем работам, которые должны быть завершены до 1 сентября 2020 в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Заместители глав администраций должны еженедельно отчитываться о ходе работ по направлениям ― замене инженерных сетей, ремонте кровель, фасадов.

Также на совещании обсуждался вопрос расселения многоквартирных домов в Петроградском и Центральном районах, которые подлежат ремонту из-за аварийного состояния. Должностным лицам поручили ускорить процедуру расселения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что после обрушения балконов на Кирочной ЖКС привлекут к ответственности.

Фото: Piter.TV