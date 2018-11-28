Для строительства нового высокотехнологичного цеха на Балтийском заводе город выделит 4 млрд рублей

Сейчас на заводе достраиваются три ледокола – "Урал", "Сибирь" и "Арктика".

Врио главы Санкт-Петербурга рассказал о решении направить 4 миллиарда рублей на строительство нового высокотехнологичного цеха и ремонт помещений Балтийского завода. Об этом сообщили городские СМИ.

Все ледоколы, которые сейчас есть в России, построены на Балтийском заводе. Сейчас здесь достраиваются три ледокола – "Урал", "Сибирь" и "Арктика". Последний – самый старший и уже в декабре этого года он будет отправлен на испытания в Карское море, в 2020 году он перейдет флоту.

На сегодняшний день на Балтийском заводе, в среднем, трудятся 6 тысяч человек.

Фото: pixabay.com