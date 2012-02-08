В результате происшествия никто не пострадал.

На реке Лена в Якутии затонуло судно-буксир. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Инцидент произошел 15 мая в Жатайском районе. По предварительной информации, одно из судов кинуло на буксир "Василий Гусев" ветром и льдинами. Повреждения оказались серьезными. В результате судно пошло ко дну, но большая часть корпуса осталась на поверхности воды.

В результате происшествия никто не пострадал. Сообщается, что пострадавший буксир готовили к утилизации. На место выехала специальная комиссия региональных министерств ГО и ЧС, транспорта и экологии.

Ранее мы сообщали, что в Тюменской области на поле взорвался трактор.

Видео: Telegram / 112