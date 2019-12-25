На развязке КАД с с Приморским шоссе полностью перекроют съезд №1

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые пройдут с 10 по 24 мая.

На развязке КАД с Приморским шоссе дорожники полностью перекроют разворотную петлю. На данном участке специалисты будут проводить работы по замене деформационного шва. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проезд будет закрыт с 10 по 24 мая. Известно, что съезд № 3 развязки КАД с Приморским шоссе останется свободным для движения. Движение автопотоков по Приморскому шоссе от станций "Черная речка", "Беговая" и "Старая деревня" тоже будет осуществляться в обычном режиме. Водителей попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута. Кроме того, автомобилистов призвали обращать внимание на дорожные знаки, водоналивные барьеры, световую сигнализацию и разметку. Отметим, что работы будут проходить в круглосуточном режиме.

Ранее на Piter.tv: петербуржцы смогут бронировать самокаты через приложение Яндекс Go.

Фото: Piter.tv