На развязке КАД с дорогой "Ольгино-Симоногонт" перекроют съезд‍

На этом участке проведут ремонтные работы.

В течение шести часов участок кольцевой автодороги на трассу Ольгино - Симоногонт будет закрыт на ремонт. Об этом сообщает издание "Санкт-Петербургские Ведомости".

С 23.00 30 июля до с 5:00 31 июля на съезде с внешнего кольца КАД в Ленобласть движение будет парализовано. На этом участке проведут ремонтные работы. У съезда установятпредупреждающие дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию.

Ранее мы писали, что в Петербурге на капитальный ремонт закрылась станция метро "Академическая".