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На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют съезд на три дня
Сегодня, 18:52
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На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют съезд на три дня

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На 68-м километре дорожники будут устранять колейность. 

С 24 по 26 мая перекроют съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, одна полоса движения на съезде из Ленобласти с Пулковского шоссе в направлении их аэропорта на внутреннее кольцо КАД. На 68-м километре дорожники будут устранять колейность. 

В пресс-службе добавили, что в ночь с 25 на 26 мая с 20:00 до 07:00 движение полностью перекроют для укладки асфальтобетона. 

Ранее мы писали, что с 1 июня в Петербурге отменят еще более 30 маршруток. На смену маршруткам придут социальные автобусы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: перекрытие, пулковское шоссе, съезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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