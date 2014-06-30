На развязке КАД с Пулковским шоссе перекроют съезд на три дня

На 68-м километре дорожники будут устранять колейность.

С 24 по 26 мая перекроют съезд на развязке КАД с Пулковским шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, одна полоса движения на съезде из Ленобласти с Пулковского шоссе в направлении их аэропорта на внутреннее кольцо КАД. На 68-м километре дорожники будут устранять колейность.

В пресс-службе добавили, что в ночь с 25 на 26 мая с 20:00 до 07:00 движение полностью перекроют для укладки асфальтобетона.

Ранее мы писали, что с 1 июня в Петербурге отменят еще более 30 маршруток. На смену маршруткам придут социальные автобусы.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"