На развязке КАД с Мурманским шоссе полностью перекроют два съезда

Съезды будут перекрывать по ночам.

Во вторник, 19 октября, в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщили, что в связи с производством дорожных работ на 51 километре КАД на транспортной развязке на пересечении с Мурманским шоссе полностью перекроют съезд №1 и съезд №7.

Управление опубликовало даты полного перекрытия движения.

Рабочие будут устранять колейность покрытия, поэтому будет полностью перекрыт для движения съезд №7, с внутреннего кольца КАД в Петербург, на Мурманское шоссе в направлении Володарского моста и станции метро "Ломоносовская", а также съезд №1, из города с Мурманского шоссе на внутреннее кольцо КАД в направлении Большого Обуховского моста через Неву.

Чтобы избежать заторы, рабочие будут проводить ремонт ночью, в часы минимальной интенсивности дорожного движения.

Ранее мы писали, что Смольный не планирует вводить платный въезд в центр города.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"