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На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную работу на съезде № 8
Сегодня, 20:03
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На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную работу на съезде № 8

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Ограничения связаны с ремонтными работами на 51 километре дороги А-118.

На развязки КАД с Мурманским шоссе 4 и 5 мая ограничат пропускную способность съезда № 8. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Ограничения связаны с ремонтом участка на 51-м километре трассы А-118. Водителей попросили обращать внимание на временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ.

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части 4 и 5 мая будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с внутреннего кольца КАД в направлении Ленинградской области. На данном съезде всего две полосы для движения.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Фото: Pexels, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: водители, кад, мурманское шоссе, ремонт дорог, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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