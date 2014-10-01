На развязке КАД с Мурманским шоссе ограничат пропускную работу на съезде № 8

Ограничения связаны с ремонтными работами на 51 километре дороги А-118.

На развязки КАД с Мурманским шоссе 4 и 5 мая ограничат пропускную способность съезда № 8. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничения связаны с ремонтом участка на 51-м километре трассы А-118. Водителей попросили обращать внимание на временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ.

В связи с производством работ по устранению колейности покрытия проезжей части 4 и 5 мая будет попеременно перекрываться одна полоса движения на съезде с внутреннего кольца КАД в направлении Ленинградской области. На данном съезде всего две полосы для движения. ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Фото: Pexels, ФКУ Упрдор "Северо-Запад"