В ночь на 7 октября на развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд

На 65-м километре автодороги запланированы работы по нанесению разметки.

В ночь на 7 октября, с 2:00 до 4:30, полностью перекроют съезд №9 из Ленобласти, с Московского шоссе на внутреннее кольцо КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На 65-м километре автодороги запланированы работы по нанесению разметки. Чтобы не возникали заторы на дороге, работы решили провести в ночное время суток. Перерыв движения составит не более двух с половиной часов.

Ранее стало известно, что дорожные работы на развязке КАД вблизи Мурино завершены.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"; Piter.tv