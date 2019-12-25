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Дорожные работы на развязке КАД вблизи Мурино завершены
Сегодня, 15:41
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Дорожные работы на развязке КАД вблизи Мурино завершены

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Ограничения, введенные ранее, сняли. Движение осуществляется в штатном режиме.

Ремонт дороги на 31-м километре КАД вблизи Мурино закончили. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 3 октября.

Работы по колейности на развязке Кольцевой автомобильной дороги с трассой "Петеррбург - Матокса" сданы. В связи с этим все временные технические средства для переорганизации дорожного движения убрали. Ограничения, введенные ранее на данном участке, сняли. По всем съездам развязки движение производится в обычном режиме. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что жители Мурино не в восторге от нового транспортного кольца.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

 

Теги: кад, ремонт дорог, транспорт, упрдор северо-запад
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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