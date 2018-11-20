На развитие Санкт-Петербургского железнодорожного узла выделят 83 млрд рублей

Врио губернатора встретился с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

В Смольном врио губернатора Петербурга встретился с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Об этом сообщают городские СМИ.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся развития и модернизации инфраструктуры Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Переговоры закончились подписанием соглашения по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла. Объем финансирования – 83 миллиона рублей.

Петербург может выделить землю для строительства главных путей. Это поможет увеличить количество поездов на пригородных и внутригородских направлениях. Также на встрече обсуждались вопросы ремонта железнодорожных вокзалов и возможность выноса грузовых путей за пределы Петербурга.

Олег Белозеров выразил благодарность как городскому правительству, так и лично врио губернатора Петербурга за конструктивную встречу.

Фото: Piter.TV