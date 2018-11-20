Смольный хочет потратить на "разгрузку" петербургских дорог 48 млрд рублей

Смольный планирует получить федеральное софинансирование в размере 17,9 миллиарда рублей.

В Петербурге прошло совещание по развитию транспортной инфраструктуры города и области. На совещании обсуждался вопрос "разгрузки" дорог, в перечне 12 объектов. Как сообщил вице-губернатор Эдуард Батанов, 27,2 километра снизят количество дорог, которые сейчас считаются перегруженными.

Для этого предлагается реконструировать дороги М-10, А-180 "Нарва", Ропшинского шоссе, участков проспекта Энгельса, построить путепровод в створе Юннатов, сделать транспортную развязку на пересечении Московского проспекта и Дунайского проспекта и другие объекты.

Все работы должны пройти в 2020-2024 году, потребуется на это 48 миллиардов рублей. Смольный планирует получить федеральное софинансирование в размере 17,9 миллиарда рублей.

Фото: Piter.TV